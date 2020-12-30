تحقيقات انفجار المرفأ.. هل تتم تنحية صوان؟

في اطار التحقيقات الجارية بانفجار المرفأ، وفي حين كثُرت في الفترة الأخيرة محاولات مشبوهة لإنزال ضغوطٍ على المحقق العدلي القاضي فادي صوان لدفعه إلى التنحي عن الملف وعرقلة التحقيق، ما قد يشوّه الحقيقة، لفتت معلومات صحافية إلى طلب محكمة التمييز الجزائية من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.وفي هذا السياق، أشار الخبير الدستوري إدمون رزق إلى "عوامل سياسية وضغوط تُشكّل بمواجهة القضاء والقاضي"، لافتا إلى "تأثر النيابات العامة بشكل من الأشكال بالسياسة، لإرتباطها بوزير العدل، إلّا أن صلاحية اتخاذ القرارات تعود لها (النيابات) وحدها".وشدد رزق في حديث مع "الأنباء الإلكترونية" على "وجوب تحصين القضاء إلى أقصى الحدود ليواجه الإعتبارات السياسية والتدخلات، خصوصا وأنه في سجل بعض أهل الحكم من تمت ملاحقته بقضايا مختلفة، فتوارى عن القضاء، فالمطلوب في وجه ما يجري صمود قضائي وتحصين داخلي عبر التماسك منعا للإختراق، كما وإتباع متشدد للمبادئ الدستورية الأساسية وقوانين التنظيم العمل القضائي، للتمكّن من محاسبة المسؤولين عن خرق الدستور وتجاوز المبادئ الأساسية، كفصل السلطات".وحول احتمال تنحية القاضي صوان عن الملف، لفت رزق إلى أنه "من الممكن تنحيته أو سحب الملف منه، لكن أي إجراء من هذا النوع سيكون خطوة مردودة، ويطرح علامات إستفهام وتساؤلات وتشكيك، لأنه نوع من تسييس القضاء والتدخل بسير عمله، ويُمثّل إذعان القضاء للمشتبه بهم، كما أنه دينونة لمن يقوم به كإجراء، وصوان لن يستجيب لأي طلب في هذا السياق، لا بل صموده يعوّل عليه".وختم رزق حديثه معتبراً أن "لبنان وصل إلى مرحلة من الإنحطاط على مختلف المستويات في الحكم، بسبب الإخلال بمبادئ الحكم الديمقراطي، ومرد ذلك غياب الكفاءة من اعلى الهرم حتى أسفله، وفي حال قررت السلطة، عبر مؤسساتها، التسلط، فهي تعلن سقوط هذه المؤسسات بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى أدنى موقع"، داعيا الرأي العام لـ"مساندة القضاء والوقوف الى جانبه، رفضا لأية ضغوط".