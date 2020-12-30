16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البَت بنقل الدعوى لن يتم... والتحقيق معلّق!
Lebanon 24
30-12-2020
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية": "يبدو أنّ ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بدأ يأخذ منحى تصعيدياً نتيجة التجاذبات داخل البيت القضائي الواحد حول إدارة المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات الجارية في ضوء طَلب الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من يده «للارتياب المشروع». وتكشف مصادر محكمة التمييز انّ طلب نقل الدعوى لن يُبتّ به بالسرعة التي يُحكى عنها، بسبب مخالفة صوان قانون أصول المحاكمات الجزائية، كَون محكمة التمييز لم تتخذ في الوقت الحاضر قراراً بوقف التحقيق.
علمت «الجمهورية» أنّ رد النيابة العامة التمييزية على طلب نقل الدعوى باستبدال القاضي «للارتياب المشروع» سيكون قانونياً بَحتاً لِجهة اتّباع القاضي صوان الاصول القانونية في إدارة مجريات التحقيق من دون البحث في فرضية «الارتياب» بانحياز صوّان الى فريق سياسي أو لآخر، فيما موقف نقابة المحامين سيكون ضد قانون حصانة المحامين الذي يتمسّك المحامون به أمام القضاء، ولن يعتبر انّ هناك مخالفة دستورية في دعوى النواب الى التحقيق.
وتقول مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انّ ما يُثار في الاعلام حول نية صوّان معاودة السير في التحقيق بعد توقّفه عنه انتظاراً لانقضاء مدة الـ10 أيام، هو واقع لا يتوافَق ولا يستقيم مع قانون أصول التحقيقات الجزائية. وتلفت هذه المصادر الى أنّ صوان توقف عن التحقيق من دون سند قانوني لأنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت الى انّ طلب محكمة التمييز نقل الدعوى من قاض الى آخر أمر لا يوقِف السير في التحقيقات. وترى تلك المصادر أنّ صوان ارتأى التوقف عن التحقيق نتيجة أمور غير مفهومة، إذ انّ المادة 340 لا تُجيز له التوقّف الّا اذا قررت المحكمة إيقافه عن السير في التحقيقات وأبلغت إليه قرار نقل الدعوى الى قاض آخر، في وقت لم تفعل المحكمة ذلك". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
Lebanon 24
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
08:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
10:33 | 2020-12-30
30/12/2020 10:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
13:15 | 2020-12-30
30/12/2020 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2020-12-30
نورا جنبلاط: أردنا محمية أرز الشوف محمية ترعى صحة الإنسان ومعيشته الكريمة
22:41 | 2020-12-30
بيان لبلدية جبيل عن ليلة رأس السنة
22:38 | 2020-12-30
جمعية جوائز بيروت الذهبية تكرم شخصيات اعلامية وطبية واجتماعية وثقافية
22:23 | 2020-12-30
في حارة صيدا... رصد 6 حالات كورونا
22:10 | 2020-12-30
8 اصابات جديدة بكورونا في شكا وشفاء 3
21:28 | 2020-12-30
طبيب لبناني منسق أوّل لتلقيح الأميركيين.. من هو؟
فيديو
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
16:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
12:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 23:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact