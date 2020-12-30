لبنان

حسابات مصرفية باسم "القرض الحسن".. "سوسيتيه جنرال" يوضح

Lebanon 24
30-12-2020 | 08:22
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صدر عن مصرف سوسيتيه جنرال البيان التالي:

"يهم إدارة مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان أن تؤكد أنه لم يكن لديها في أي يوم من الأيام حسابات مصرفية باسم "مؤسسة القرض الحسن"، فاقتضى التوضيح".
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