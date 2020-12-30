حسابات مصرفية باسم "القرض الحسن".. "سوسيتيه جنرال" يوضح

صدر عن مصرف سوسيتيه جنرال البيان التالي:



"يهم إدارة مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان أن تؤكد أنه لم يكن لديها في أي يوم من الأيام حسابات مصرفية باسم "مؤسسة القرض الحسن"، فاقتضى التوضيح".