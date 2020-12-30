إصابة رئيس بلدية المنصف وموظفة بـ"كورونا"

أعلن رئيس بلدية المنصف في قضاء جبيل خالد صدقة، إصابته بفيروس كورونا، وهو في الحجر المنزلي مع افراد عائلته.



وأشار إلى أن "إحدى الموظفات في البلدية مصابة أيضا"، داعيا جميع ابناء البلدة وسكانها الى "التقيد بالارشادات الوقائية والابتعاد عن التجمعات الشعبية".