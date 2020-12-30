جعجع تمنت ان يحمل العام الجديد انفراجا للبنانيين: سنبقى على العهد أوفياء

وجهت النائبة ستريدا جعجع معايدة باسم زميلها النائب جوزاف اسحق وباسم اهلها في قضاء بشري وباسمها، لجميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، لمناسبة حلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وتمنت أن "يحمل العام المقبل انفراجا للبنانيين من الأزمة الاقتصادية المادية الخانقة التي يمرون فيها".وقالت: "اعتدنا أن نحيي العيد الى جانب اهلنا في منطقة بشري، عبر احياء الPARADE في المدينة، الا ان جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية، حالت دون ذلك هذه السنة. ولكن هذا لا يعني اننا لسنا قلبا وقالبا الى جانبهم كما دائما، نعيش همومهم وأوجاعهم، ونعمل المستحيل من اجل تخفيفها".أضافت: "نحن في مؤسسة جبل الأرز، همنا الاساسي إبقاء أهلنا متجذرين في أرضهم، والعيش فيها بكرامة وحرية، ولم نوفر الغالي ولا النفيس في سبيل ذلك في الاعوام الماضية. وكما كنا دائما، على جهودنا باقون، سنبقى على العهد أوفياء واقفين الى جانبهم بما اعطانا الله ويسر في هذه الظروف الصعبة".وأوضحت: "ان المساعدات الغذائية التي بدأنا بتوزيعها منذ سنتين قبل الازمة الاقتصادية الحالية، لن تتوقف، ونحن كما نقول دائما ونردد، ندرس الديمومة والاستمرارية لأي مشروع نود القيام به، ونتبصر الامور قبل حدوثها، وهذا سر نجاحنا في عملنا. وهذه الديمومة والاستمرارية تتجلى في المشاريع: التربوية، الغذائية، الصحية، الرياضية (التزلج) والبيئية".وقالت: "نحن مستمرون اليوم في مشروع مأسسة وادي قاديشا، وتحويله الى معلم ديني سياحي عالمي، عبر تسلمنا من ممثل تضامن شركتي Distruct Solutions وجيسكو المهندس ميشال شلهوب، المواقع الاثرية الاربعة التي قامت المؤسسة بتأهيلها، ضمن نطاق الوادي المقدس، والتي سلمناها بدورنا الى البلديات التي تقع في نطاقها، من اجل ادارتها ومتابعة صيانتها والحفاظ عليها، كي تبقى إرثا للأجيال المقبلة".وختمت: "مع اقفال باب قبول الطلبات للمساعدات المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد في منطقة بشري، قررت الهيئة الادارية للمؤسسة، تسليم المساعدات لهذا العام بموجب شيك لإدارات المدارس المعنية، بعد قبولهم احتساب سعر صرف الدولار بحسب ما هو محدد في المنصة الالكترونية للمصارف، اي 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهذه الخطوة تأتي انسجاما مع وضع الكثير من الاهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية".مواقف النائب جعجع أتت خلال الاجتماع الشهري الدوري للهيئة الادارية لـ"مؤسسة جبل الارز" برئاستها، في حضور الأعضاء: ليلى جعجع، ماريو صعب، المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضوي الهيئة العامة المهندس نديم سلامه وغازي جعجع، الخبير المالي فادي عيد ورومانوس الشعار.وبحث المجتمعون في آخر التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن وهي: المواقع الاثرية الاربعة، المساعدات المدرسية، المساعدات الغذائية، المساعدات الرياضية (التزلج) عبر لجنة مهرجانات الارز الدولية ومشروع دعم بلدة بلا ومحلة شيرا - برحليون بالتمديدات لاشتراك مولد الكهرباء.1- ملف استلام المواقع الاثرية الأربعة:بعد الانتهاء من تأهيل المشاريع الاثرية الاربعة في بلدات: بشري - موقع درب بشري الوادي - كنيسة مار يعقوب المقطع ، بقرقاشا - محبسة مار سمعان الاثرية ، بزعون - ساحة كنيسة مار مارون والدرب التي تصل الى الوادي، وحدث الجبة - طاحونتا مياه أثريتان ، شكلت رئيسة المؤسسة النائبة جعجع لجنة لاستلام هذه المواقع حسب الاصول ، اصرارا منها ومن النائب اسحق على الشفافية في العمل والجودة في تنفيذ المشاريع.وقد ضمت هذه اللجنة مدير وادي قاديشا المهندس رولان حداد، عضو الهيئة العامة في مؤسسة جبل الارز المهندس نديم سلامة وباشراف النائب اسحق، تم استلام هذه المواقع من ممثل تضامن شركتي Distruct Solutions وجيسكو المهندس ميشال شلهوب، التي نفذت الاعمال وقد حضر الاستلام ايضا رئيس بلدية كل بلدة معنية بالموقع الذي يقع ضمن نطاقها وهم فرادي كيروز - بشري ، جورج البطي - بقرقاشا ، رامي ابو فراعة - بزعون ، الياس غصين ممثلا بلدية حدث الجبة.2- ملف المساعدات المدرسية:مع انتهاء مهلة قبول الطلبات، يكون عدد طلاب المدارس الخاصة والمعاهد المسجلين للحصول على المساعدة للعام الدراسي 2020-2021 ، قد بلغ حوالي 750 طالب وطالبة حصريا من المقيمين في المنطقة ، وحوالي 103 طالب وطالبة في معهد جبران خليل جبران الموسيقي. وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه المساعدات 150.000 دولار اميركي.وقد اتخذت الهيئة الادارية لمؤسسة جبل الارز، قرارا بتسديد المساعدات الى المدارس مباشرة بعد التواصل مع اداراتها، الذين رحبوا بهذه الخطوة، على ان تحتسب كل مدرسة سعر صرف الدولار كما هو محدد في المنصة الالكترونية للمصارف اي 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وقد جاءت هذه الخطوة انسجاما مع وضع الكثيرين من الاهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية.3- المساعدات الغذائية:بالنسبة الى موضوع المساعدات الغذائية، فقد وقعت مؤسسة جبل الارز عقدا مع شركة غراي ماكينزي ريتايل ش.م.ل. (سبينس)، لشراء 4200 حصة غذائية سيتم توزيعها في منطقة بشري عام 2021 ، مقسمة على 350 عائلة شهريا، وقد بلغت قيمة العقد 229.400 دولار اميركي.4- المساعدات الرياضية (التزلج):في السياق، قررت لجنة مهرجانات الارز الدولية، دعم سعر بطاقات التزلج لموسم 2021، الخاصة بأبناء منطقة بشري، كما حصل في الموسم الماضي 2020، بالتنسيق مع اتحاد بلديات القضاء وبلدية بشري وشركة تلسكي الارز. وبتوجيهات من النائب ستريدا جعجع ، فانه يتم التعاطي مع هذا الموضوع بالتساوي بين ابناء مدينة بشري وابناء القضاء. ان سعر البطاقة الموسمية لابناء مدينة بشري هو 133 دولار اميركي، وسيصبح بعد دعم مهرجانات الارز الدولية 100.000 ليرة لبنانية، اما سعر البطاقة الموسمية لابناء المنطقة فهو 200 دولار اميركي، سيصبح بعد الدعم 100.000 ليرة لبنانية لكل فرد من ابناء المنطقة.من ناحية اخرى ، لبت مؤسسة جبل الارز طلب 15 عائلة من شيرا - برحليون ، بايصال كهرباء المولد الموجود في البلدة الى منازلهم ، عبر تأمين تمديدات الشبكة بالكامل، وقد بلغت كلفتها 2057 دولار اميركي.كما لبت المؤسسة، طلب أهالي بلدة بلا بايصال كهرباء المولد الى حوالي 70 مسكنا في البلدة عبر تأمين تمديدات الشبكة بالكامل، وقد بلغت كلفتها نحو 6000 دولار اميركي .