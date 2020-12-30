تصادم بين مركبة ودراجة نارية.. والحصيلة جريح

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق صيدا القديمة - الحدث ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة.