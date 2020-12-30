الطقس لن يبقى على حاله.. هل انذرت ليلة "البربارة" بـ40 يوماً من الجفاف؟

أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" ان عادة جرت عند الأجداد ان يُقَيَّم فصل الشتاء بناءً على وضع الطقس يومَي 03 و 04 كانون الأوّل وفيه نُعيّد ليلة ونهار "البربارة"، وبحسب خبرة الاقدمين التي ورثناها منهم، وما زلنا نأخذ بها بعين الاعتبار، فقد كانوا يجرون حساب فصل الشتاء على الشكل التالي:

اذا كانت الطقس ليلة "البربارة" او يوم البربارة ممطراً، يحلّ المطر لمدة اربعين يوماً وتكثر فيه المنخفضات الجوية مع بعض الانفراجات، والعكس تماماً،

وبالمقارنة بين هذا العام والعام الماضي وسلفه، فإنّ شتاء 2018 قد حمل اكبر نسبة امطار بلغت خلاله نسبة الهطولات في مدينة زحلة 1410مم للمسوم كله، بحيث فاضت بحيرة القرعون وانزلقت الاتربة، والجبال، ووصلت نسبة التراكمات الثلجية في القرنة السوداء (ونساف البطرك) الى 35 متراً، وقد ظهرت مؤشرات هذه الخيرات يومَي 03 و 04 و 05 كانون الاول بحيث ضرب منخفض جوّي لبنان، سبب هطولات تخطت 60 مم، قال اثناءها الكبار في السن: هذه سنه خيرات متواصلة.



امّا هذا العام، فقد كان الطقس صافيا ومشمساً ليلة ويوم البربارة، فأدرك المسنون ان شتاء هذا العام سيكون مشابهاً لعام 2016 قليل الامطار. وفي العام 2019، ضربت حالة عدم استقرار يومَي 04 و 05 كانون الاوّل، بشرت بشتاء واعد، فلم تنقطع المنخفضات عن المنطقة طيلة 3 اشهر،امّا هذا العام، فقد كان الطقس صافيا ومشمساً ليلة ويوم البربارة، فأدرك المسنون ان شتاء هذا العام سيكون مشابهاً لعام 2016 قليل الامطار.

امّا على ارض الواقع، يسيطر المرتفع السيبيري على القارة الاسيوية من شمال الهند الى غرب روسيا وصولاً الى شرق اوروبا ويؤثر على الحوض الشرقي بطقس جاف وقليل الأمطار ونظراً للضغط الذي وصل الى 1060 فوق بحر قزوين يقابله نشاط في المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية واختراق المرتفع الآزوري وسط افريقيا تنحرف المنخفضات الاطلسية نحو ايطاليا ووسط اوروبا وشمالها وتقتصر النزولات القطبية على وسط القارة وغربها وكندا وشرق اميركا وشرق اسيا تترافق مع موجات جليدية تسبب عواصف ثلجية وتدني بدرجات الحرارة بلغت في بعد الدول -40 و -60 درجة تحت الصفر.

لا امطار، ولا ثلوج حتى الثاني عشر من الشهر المقبل.

لكن الوضع لن يبقى على حاله، فالنشاط المداري الذي يضرب الشرق الاوسط بتيارات معتدلة نهاراً قد يتحوّل منتصف الشهر نحو غرب اوروبا وتنقلب المنظومة الجوية الباردة نحو اليونان وتركيا والشرق الأوسط وذلك للأسباب التالية:

1- نشاط المنخفض الايسلاندي نحو شرق اوروبا

2- انحراف السيبيري نحو شرق أسيا

3- عودة لحركة منخفض البحر الأحمر فوق مصر والسودان.

ردة فعل عكسية قد تشهدها المنطقة منتصف الشهر المقبل حين تتراجع قيم ضغط السيبيري من 1060 الى 1030hpa.

طقس يوم الأربعاء مشمس الى غائم مع ضباب محلي على الجبال ويكون بارداً ليلاً

الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شرقية ناشطة سرعتها بين 20 و 70 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: بين 65 و 80%

البحر: منخفض الموج