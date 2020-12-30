122 إصابة في قرى البقاع الغربي

وزعت خلية الأزمة في البقاع الغربي في بيان، تقريرا عن الحالات الايجابية في قرى البقاع الغربي (جنوب سد القرعون)، جاء فيه:

عدد الاصابات 122 حالة موزعة على الشكل الاتي: مشغرة 28، ميدون 27، عين التينة 26، سحمر 20، لبايا 8، يحمر 6، برغز 3، قليا 2 والدلافة 2.