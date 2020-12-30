بعد غارة دمشق.. سماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة

وكانت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، أعلنت اليوم الأربعاء، أن جيش العدو سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل.وأوضحت الهيئة أن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية.وقالت إن أصوات انفجارات ستسمع في هضبة الجولان جراء اطلاق صواريخ خلال التدريبات.هذا وقصفت طائرات إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أهدافا "عسكرية" بريف دمشق.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.وأفادت الوكالة بأن القصف استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية، وأسفر عن مقتل عسكري وإصابة 3 جنود.