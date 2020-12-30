في ساحل علما: يسهل أعمال الدعارة لـ4 فتيات ويحاول استقدام أخريات.. بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:بتاريخ 23-12-2020، أوقفت قوّة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية –على متن سيّارة نوع مرسيدس لون أسود-المطلوب للقضاء: ح. إ. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقّه /5/ مذكرات عدلية بجرم إتجار بالأشخاص، دعارة، وتسهيل دعارة.وعلى أثر توقيفه، جرت مداهمة شقتَين في محلّة ساحل علما، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1983، سوري)، إضافةً إلى توقيف /4/ فتيات من الجنسية السورية يعملن في هذا المجال، وهنّ من مواليد الأعوام: (1991، 1993، 1997).بالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، اعترف كل من:(ح. إ.)، بما نسب إليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، والتواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان.(ح. ع.)، بتنظيم مواعيد للفتيات من خلال التواصل مع الزبائن، وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق.أودع (ح. إ.) و (ح. ع.) القضاء المختص، فيما تركت الفتيات لقاء سندات إقامة، بناءً على إشارته.