توقيف سارق سيارات في قصقص

أوقفت دورية من مكتب مكافحة الجرائم والسرقات الدولية في منطقة قصقص طريق الجديدة المدعو ر. ب. بجرم سرقة سيارات، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".



وفي محلة التل أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات المدعو ع. ع. لبناني بحقه بلاغ بحث وتحري بجرم سرقة. سُلم الى الفصيلة لاجراء المقتضى.