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لبنان
152 حالة ايجابية بـ"كورونا" في زغرتا.. وتحذير من مرحلة التفشي المجتمعي
Lebanon 24
30-12-2020
|
10:12
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حذرت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في بيان من ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا قد بلغ الخط الاحمر، حيث تم تسجيل 152 حالة ايجابية جديدة، ليصبح اجمالي الحالات الناشطة في القضاء ( التي تنقل العدوى) حوالى 740 حالة ناشطة، وهذا امر بالغ الخطورة، خصوصا "ان اعداد الاسرة المخصصة لمعالجة مرضى كورونا في مستشفيات الشمال، باتت ضئيلة جدا، واصبح من الصعب ايجاد سرير لاي مريض".
وتوزعت الاصابات الجديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، على الشكل التالي:
علما: 14
ارده: 15
كفرحاتا: 1
مجدليا: 9
مزياره: 37
رشعين: 2
زغرتا: 50
عشاش: 1
كفردلاقوس: 14
بسبعل: 3
سرعل: 1
اصنون: 1
كفرزينا: 1
كفرياشيت: 1
وذكرت الخلية مجددا المواطنين "بوجوب التقيد بالاجراءات الصحية المتبعة، من وضع للكمامة، الى المحافظة على المسافة الآمنة بين الجميع، ومنع اي شكل من اشكال التجمع تحت طائلة المسؤولية".
ودعت اصحاب المؤسسات، والمحال التجارية، والمواطنين، في زغرتا الزاوية، الى التحلي ب"الوعي والمسؤولية، في هذه الظروف الدقيقة والصعبة جدا، والتقيد بالاجراءات المطلوبة، على ان تقوم الاجهزة الامنية المعنية، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، خصوصا لناحية عدم وضع الكمامة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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