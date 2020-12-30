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لبنان
أكثر من 1400 لبناني ماتوا بسبب كورونا.. و"ضوء آخر النفق"
Lebanon 24
30-12-2020
|
10:12
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غردت مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال للشؤون الصحية بترا خوري عبر حسابها على تويتر :"مع استعدادنا لوداع العام 2020 واستقبال العام الجديد، يرجى تذكر أن أكثر من 1400 لبناني ماتوا بسبب فيروس كورونا وأن عائلاتهم ستفتقدهم في موسم الأعياد الحالي والمواسم القادمة".
وكشفت خوري أن الكثير من الأشخاص الذين تعرفعم يشعرون بالقلق بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، موضحة أنه "على مر التاريخ تتطور الفيروسات لتصبح أكثر قابلية للانتقال ولكنها أقل فتكًا". ورأت خورس أن السلالة لا يمكنها الانتشار أكثر إذا قتلت جميع من يصابون بها.
وقالت خوري: "مع ذلك، لا نعرف حتى الآن ما إذا تنطبق هذه الحالة هنا أم أن هذه السلالة ستتصرف بطريقة مغايرة. حتى الآن، هذه السلالة قابلة على الانتشار أكثر من 50٪ والفرق الرئيسي هو في معدل الإصابة عند الأطفال ولكنها ليست أكثر فتكًا ولا قدرة لديها على مقاومة للقاح".
وطمأنت أنه في الأشهر القليلة المقبلة سترسو سفن الانقاذ المتمثلة بلقاح فيروس كورونا في العديد من البلدان وستحدث تأثيرًا جديًا ومهمًا على الوباء ويوجد حاليًا 30 مشروع لقاح قيد التنفيذ.
واعتبرت أن هناك ضوء في نهاية النفق، داعية للقيام بالتلقيح لنا ولعائلتنا ومجتمعنا وبلدنا، ورأت خوري أنه يجب على المسؤولين تسريع عملية طرح اللقاح ويجب على الناس الالتزام بممارسات الصحة العامة لوقف الانتشار والعودة إلى الحياة الطبيعية في العام 2021.
وختمت: "بينما نستعد لننهي عامًا من أصعب الأعوام التي مرت علينا كبلد، فإن المرونة والانضباط والتضامن هي الأمور الثلاثة التي نحتاجها بشدة الآن. دعونا نعمل معًا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح في الأسابيع القليلة المقبلة".
المصدر:
LBCI
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