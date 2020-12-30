صاحب متجر مجوهرات وقع ضحية دولارات مزورة

ادعى أمام فصيلة البسطة المدعو خ. ف. لبناني ضد رجل وامرأة مجهولين يشتبه من لهجتهم بأنهم من الجنسية السورية كونهما أقدما على دفع مبلغ بالدولار الأميركي مزور من فئة الـ 50 دولار بدل شراء مصاغ ذهبي من محله المعد لبيع المجوهرات والكائن في منطقة البربير سوق الذهب، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".