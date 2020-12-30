مطاردة لمخابرات الجيش وتوقيف لبنانيين يستقلان سيارة مسروقة في القصر (صورة)

أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل، اللبنانيين ع.ن و م.ع اللذين كانا بداخلها، وهما من منطقة الشمال. وتبين ان السيارة مسروقة وكانت بطريقها الى الاراضي السورية. وقد نقل الجيش الموقوفين الى احد المراكز العسكرية للتحقيق تمهيدا لتسليمهم مع السيارة للقضاء المختص.