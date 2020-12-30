لبنان

آخر ساعات 2020.. هكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة وأول يومين من 2021!

Lebanon 24
30-12-2020 | 10:42
A-
A+
Doc-P-779490-637449219593526880.png
Doc-P-779490-637449219593526880.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على الجبال كما تنشط الرياح احيانا في شمال البلاد.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال و البقاع.
الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على الجبال كما تنشط الرياح احيانا في شمال البلاد.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.
السبت: قليل الغيوم اجمالا مع دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70% .
- حال البحر: هادىء حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,39
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2020-12-30
22:41 | 2020-12-30
22:38 | 2020-12-30
22:23 | 2020-12-30
22:10 | 2020-12-30
21:28 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website