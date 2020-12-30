مجهولون أفرجوا عن مواطن في بعلبك بعد خطفه وسلبه في حوش الامراء

أقدم مسلحون عند العاشرة والنصف من مساء أمس، على تنفيذ عملية سلب بقوة السلاح في محلة حوش الأمراء، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وفي التفاصيل، أن مسلحين يستقلون سيارة مجهولة المواصفات اقدموا على خطف المواطن أ.م بعد ضربه على رأسه لدى خروجه من أحد المطاعم في حوش الأمراء، وسلبوه سيارته وهي من نوع رانج روفر 2018، وهاتفه الخليوي ومبلغا من المال، وأفرجوا عنه لاحقا في طليا - بعلبك.