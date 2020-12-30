اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج امام مصرف لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان أهالي الطلاب في الخارج نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان في الحمرا، وقطعوا الطريق وسط حضور مكثف للقوى الامنية.



وطالب المعتصمون "بتطبيق قانون الدولار الطالبي والافراج عن أموال المودعين في المصارف ليتمكنوا من إرسال الاموال الى ابنائهم لان مستقبلهم العلمي مهدد. ونددوا بالسياسات المالية "التي أوصلتنا الى ما نحن عليه".