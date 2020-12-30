هام لمن كان ينتظر ترقيته بالجيش..

وقعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الترقيات العسكرية في الجيش والتي تشمل الرتب كافة. وتم إرسالها إلى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال لإستكمال التوقيع عليها، على أن يصبح المرسوم نافذا عقب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال عليه.