لبنان

اجتماع الهيئة العامة لجمعية اعضاء جوقة الشرف بلبنان: قرارات تنظيمية وتسمية ميشال الخوري رئيسا فخريا

Lebanon 24
30-12-2020 | 11:43
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عقدت "جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" اجتماعاً للهيئة العامة في فندق "لو غبريال" في الاشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير الدكتور خليل كرم وحضورعدد من الاعضاء . بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ارواح اعضاء الجمعية الذين توفوا خلال العام 2020 ودقيقة صمت اخرى حدادا على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت . ثم القى السفير كرم كلمة رحب فيها بالاعضاء الحاضرين، والاعضاء الجدد مشيرا الى ان عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة، ومؤكدا استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً. وفيما نوه بالدور الذي لعبه الرئيس السابق للجمعية الشيخ ميشال ب. الخوري اقترح تسميته رئيسا فخريا للهيئة الادارية ، فاقر الاقتراح بالاجماع.
بعد ذلك تلا الامين العام للجمعية رفيق شلالا تقريرا عن ابرز ما تحقق خلال سنة 2020 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي لافتا الى ان الظروف القاسية التي مر بها لبنان ولا يزال حدّت من النشاطات التي تقوم بها الجمعية داخل لبنان وخارجه والاستعاضة عنها بتوزيع مساعدات غذائية على عائلات متضررة نتيجة الاحداث التي وقعت . واعلن عن انتساب اعضاء جدد اليها، كما اعلن عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2021 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا والمشاركة في مؤتمراتها وفي الاحتفالات التي ستقام لمناسبة مرور مئة عام على انشاء الجمعية الام . ثم قدم امين الصندوق الدكتور كامل مهنا التقرير المالي ناقش بعده الحاضرون عددا من المواضيع واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.

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