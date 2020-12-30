تفتيش ومسح على طول مجرى الوزاني.. قوة معادية اجتازت السياج التقني

اجتازت قوة مشاة تابعة لقوات العدو الاسرائيلي السياج التقني قبالة متنزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر، وقامت بعملية تفتيش ومسح على طول مجرى النهر، من دون خرق الخط الازرق.