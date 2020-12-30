دهم منازل مطلوبين في بعلبك ومصادرة مخدرات وأجهزة لاسلكية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن قوة من مخابرات الجيش معززة بوحدات عسكرية دهمت منازل مطلوبين في بلدتي حورتعلا وطليا وحي الشراونة في بعلبك، وصادرت كمية من المخدرات وادوات تستخدم لصناعتها واجهزة لاسلكية يستخدمها المطلوبون، فيما لا تزال الاجراءات الأمنية متواصلة في المنطقة.

