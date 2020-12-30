وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي في صيدا

نظم المكتب الطلابي في التنظيم الشعبي الناصري وبمشاركة طلاب من حراك صيدا، وقفة احتجاجية صباحا، أمام فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشباب اللبناني والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، طالبوا خلالها بتحرير سعر صرف الدولار الطالبي مقابل 1500 ليرة لبنانية لا وفق سعر المنصة 3900 ، وسط إجراءات اتخذتها عناصر القوى الأمنية في المكان.

ورفع المحتجون لافتات جاء فيها "حرروا الدولار الطالبي"، "مستقبلنا خط احمر"، "التعليم ليس سلعة أو حكرا لفئة معينة"، وغيرها...

الأشقر

وقال أحمد الاشقر في كلمة باسم المكتب الطلابي للتنظيم الشعبي الناصري: "نقف اليوم معتصمين محتجين رافضين اللامبالاة من قبل مصرف لبنان وحاكمه برعاية جمعية المصارف ورئيسها وتنسيقهما مع إدارات المصارف وعرابيها".

وطالب بــ"تحرير الدولار الطالبي"، قائلا: "كفوا عن عبثيتكم بهذا الملف فها هو الدولار يستمر بالارتفاع من دون ضوابط وقيود. وهنا يكمن جوهر الصعوبات التي تعيق الطلاب من استكمال دراستهم في الخارج لعدة أسباب: منها عدم قدرة ذوي الطلاب على تأمين الدولار عند الصرافين بسبب التفلت الذي نشهده ووصول الدولار الواحد الى 8300 ليرة لبنانية، كما أن عملية حجز أموال المودعين وعدم السماح لهم بتحويل أموالهم الخاصة المودعة بالدولار لأبنائهم لمتابعة دراستهم في الخارج أمر يضيف على أعبائهم عبئا آخر".

واعتبر " أن المماطلة بحل الأزمة المتفاقمة هو جريمة ترتكبها السلطة بحق أبناء وطنها".