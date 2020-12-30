الجيش: الخروقات البحرية والجوية للعدو الاسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30/12/2020 الساعة 1,25، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة باتجاه شمال شرق وصولا حتى بلدة بنت جبيل، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 1,27 من فوق بلدة ميس الجبل.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما صدر عن القيادة البيان الآتي:

"بتاريخ 29/12/2020 اعتبارا من الساعة 11,25 ولغاية 30/12/2020 الساعة 10,00 تسجيل 5 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وفي بيان ثالث ، اعلنت قيادة الجيش الآتي: "بتاريخ 29/12/2020 ما بين الساعة 15,33 والساعة 18,17، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا، حيث أقدم عناصره على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".