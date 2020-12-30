لبنان

تعميم لفقيه على القائمقامين يتعلق بصناديق البلديات

Lebanon 24
30-12-2020 | 12:48
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أصدر محافظ النبطية بالإنابة الدكتور حسن فقيه تعميما الى القائمقامين والبلديات في محافظة النبطية، جاء فيه:

"بعد ورود اعتراضات عدة من المواطنين حول قيام بعض البلديات استيفاء رسوم أعلى من المحددة في القانون تحت ذريعة دعم صناديق البلديات، يطلب إلى رؤساء البلديات في محافظة النبطية، التقيد بالرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات 88-60، الذي يتضمن بصورة واضحة ومفصلة كل الرسوم البلدية، ولا يحق للبلدية استيفاء رسوم أعلى أو أقل أو الاعفاء من أي رسم محدد في القانون المذكور أعلاه، لما في ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون تعرض مرتكبها لأحكام المادة 362 من القانون 340 -43، قانون العقوبات، كما ونؤكد على رؤساء البلديات وجوب التقيد بأحكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي 118-77 وتعديلاته، قانون البلديات التي أناطت برئيس البلدية إدارة أموال البلدية ومداخيلها والاشراف على حساباتها، وتنظيم جداول التكليف ونشرها وملاحقة تحصيلها، سيما وأن مال البلديات هو مال عام، وعدم قيام رئيس البلدية بالموجبات القانونية يعرضه للملاحقة القانونية أمام أجهزة الرقابة".
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