وزني وقع مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي والتي تشمل الرتب كافة، على أن يصبح المرسوم نافذا بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الجمهورية.

