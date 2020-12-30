لبنان

وزني وقع مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
30-12-2020 | 12:51
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي والتي تشمل الرتب كافة، على أن يصبح المرسوم نافذا بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الجمهورية.
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