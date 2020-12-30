"رامي" يعاني من اضطرابات عقلية عُثر عليه في عكّار العتيقة.. هل تعرفون ذويه؟





ليل تاريخ 29-12-2020 وفي بلدة عكّار العتيقة، عُثر على شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ويدعى:

- رامي صلاح المبارك (مواليد عام 1984، سوري الجنسية). صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:ليل تاريخ 29-12-2020 وفي بلدة عكّار العتيقة، عُثر على شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ويدعى:رامي صلاح المبارك (مواليد عام 1984، سوري الجنسية).

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعِّمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور الى مخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 360011/06 لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله.

ولاحقاً، أفادت قوى الامن الداخلي أنه "بعد تعميم صورته عبر صفحاتنا، تعرّف إليه أحد الأشخاص وزوّد المخفر المعني برقم هاتف شقيقه الذي حضر واستلمه بناءً على إشارة القضاء المختص. شكراً لتعاونكم".