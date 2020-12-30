لبنان

"رامي" يعاني من اضطرابات عقلية عُثر عليه في عكّار العتيقة.. هل تعرفون ذويه؟

Lebanon 24
30-12-2020 | 13:46
A-
A+
Doc-P-779543-637449328453911703.jpg
Doc-P-779543-637449328453911703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:  

ليل تاريخ 29-12-2020 وفي بلدة عكّار العتيقة، عُثر على شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ويدعى: 
- رامي صلاح المبارك (مواليد عام 1984، سوري الجنسية).
 
 
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعِّمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور الى مخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 360011/06 لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله. 
 
ولاحقاً، أفادت قوى الامن الداخلي أنه "بعد تعميم صورته عبر صفحاتنا، تعرّف إليه أحد الأشخاص وزوّد المخفر المعني برقم هاتف شقيقه الذي حضر واستلمه بناءً على إشارة القضاء المختص. شكراً لتعاونكم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2020-12-30
22:41 | 2020-12-30
22:38 | 2020-12-30
22:23 | 2020-12-30
22:10 | 2020-12-30
21:28 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website