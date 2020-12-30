لبنان

كيف علّق اللواء إبراهيم عن احتمال الإنهيار الأمني؟

Lebanon 24
30-12-2020 | 14:03
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استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة البطريرك للمعايدة لمناسبة الأعياد المجيدة."
 
وعن احتمال الانهيار الأمني في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي قال ابراهيم: "الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعي الضاغط لا بد أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكنني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان".

أما عن مدى امكان استغلال الجماعات الارهابية للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان، لفت ابراهيم الى أن "الموضوع ليس مسألة ارهاب انما الأمر يتعلق بالفقر، والفقر كافر لذا لا يجب أن نستغرب نزول الناس الى الشارع للمطالبة بلقمة عيشها"، مؤكدا أن الأمور لن تخرج عن السيطرة.
 

وعن الوساطة التي يقوم بها اللواء مع البطريرك والرئيس الفرنسي ومدى إمكانية نجاحها، قال: " هناك دائما أمل ورجاء، والحركة هي دائما دليل بركة، وغبطته يقوم بالدور الأكبر في هذا الاطار ونحن نعول على ما يقوم به صاحب الغبطة للوصول بالأمور الى خواتيمها السعيدة".
 
 
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