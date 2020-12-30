لبنان

إجراءات أمنية مشدّدة ليلة رأس السنة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-12-2020 | 14:24
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صـدر عــــن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقــات العامـة مـا يلــي:

لمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنية مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسهر على حماية المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية، ودور العبادة، وأماكن السهر، إضافةً إلى تأمين حركة السير بهدف الحدّ من الازدحام.

وهي لهذه الغاية اتخذت مجموعة إجراءات استثنائية، منها:

رفع نسبة الجهوزية في القطعات العملانية إلى الحدّ الأقصى.
تكليف العدد اللازم من العناصر لتنفيذ تدابير حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافةً إلى تكليف شعبة المعلومات ومفارز الاستقصاء والمفارز القضائية لتكثيف الجهد الاستعلامي والقيام بالمهمات الاستطلاعية لمنع حصول أي أعمال مخلّة بالأمن.
إطلاق دوريات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنية ثابتة وظرفية، وتكثيف تواجد عناصرها على الطرقات الرئيسية والتقاطعات الهامة.
تسيير دوريات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السرعة.
تكثيف عمل رادارات السرعة.
وبهذه المناسبة، تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبخاصة:

عدم إطلاق النار ابتهاجاً، والاحتفال برقي والابتعاد عن هذه العادة القاتلة، حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المخالفين قانونياً.
الالتزام بوضع "الكمّامة الطبية" أثناء التنقّلات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والقدرة الاستيعابية المسموح بها في المطاعم والحانات والملاهي الليلية وأماكن السهر...
عدم القيادة تحت تأثير الكحول.
القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.
وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.
عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.
عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.
 

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تهيب بالمواطنين التقيّد بتوجيهات عناصرها المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي عملية إطلاق نار، وذلك من خلال الاتصال برقم الطوارئ /112/، أو عبر موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني عبر خدمة "بلغ" وحسابات التواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو).
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