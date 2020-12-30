في طرابلس.. يبيع ادوية منتهية الصلاحية وسط ساحة التل

تمكنت شرطة بلدية طرابلس من ضبط كمية من الادوية المنتهية الصلاحية.



وكان احد الاشخاص قام بعرض هذه الادوية في ساحة التل للبيع، حيث توجهت دورية من شرطة البلدية وكشفت عليها ليتبين انها ادوية انسولين ومنتهية الصلاحية.





وقد تم حجز الادوية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق البائع. وقد تم حجز الادوية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق البائع.