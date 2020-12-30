حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 28 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 28 كانون الأول الجاري، وأظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.





وجاءت النتائج كالتالي:





" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)".

