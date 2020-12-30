بعد الشكوى ضده.. ابو الحسن يرد

صدر عن أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن ما يلي:



"يبدو ان فريق التضليل والتعطيل في الغرف السود هاله قول الحقيقة في محاولة تسخير بعض القضاء لحساباته السياسية فأوعز لبعضهم تقديم شكوى قضائية ضدنا وضد قناة "الجديد" ظنا منهم انهم يستطيعون إسكات الاعلام الحر وإسكات من آمن بالحق والحقيقة ومن دافع ويدافع عن استقلالية القضاء والمظلومين وعن المال العام، لهؤلاء نقول: لن نأبه لأساليبكم وكيدكم ولرئيسة هيئة القضايا المحترمة، نقول اين كنتم في متابعة ملف نيترات الامونيوم؟ فأدى تقصيركم الى الجريمة الوطنية الكبرى في انفجار المرفأ، وعلى ماذا استندتم عندما وجهتم الاتهام لموظفي وزارة المهجرين في دعوى الاثراء غير المشروع؟ واذا كان ما تقولونه عن عدم ارتباطكم السياسي بوزير القصر فهل انتم على استعداد لإبراز ما يثبت عدم وجود الاتصالات والرسائل بينكم وبين من يوجه ويفبرك الملفات؟ ندعو القضاء الذي نحترم ونجل لكشف المستور ووضع حد للغرفة السوداء وكل التضامن مع قناة الجديد ومع الإعلامية الجريئة سمر أبو خليل".