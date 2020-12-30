لبنان

فيديو يوثق.. تخزين زيوت ومخللات بشكل عشوائي داخل مستودع في بيروت

Lebanon 24
30-12-2020 | 15:18
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "بناء على توجيهات القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت، دهم مراقبو مصلحتي المؤسسات المصنفة والصحة العامة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج اطفاء مدينة بيروت، مستودعا في منطقة طريق الجديدة، حيث ضبطوا بداخله عددا من البراميل تحتوي على كميات من الزيتون وزيوتا نباتية ومخللات، وهي مخزنة وموضبة بشكل عشوائي وغير مطابقة للمواصفات الصحية، حيث تبين أن العفن قد أصاب بعضا منها جراء عملية سوء التخزين وعدم النظافة في المكان، بالاضافة الى أن المستودع لا يستوفى الشروط الصحية والسلامة العامة .
وقد عمل مراقبو مصلحتي الصحة العامة والمؤسسات المصنفة على تسطير محضر ضبط وتوجيه إنذار خطي بحق صاحب المستودع، واعطائه مهلة خمسة عشر يوما لاجراء الاصلاحات المطلوبة وتنظيف البراميل بعض افراغها من محتواها، والتقدم من الجهات المختصة بالاوراق الرسمية المطلوبة تحت طائلة اقفال المستودع بالشمع الاحمر".
 
 
 
 
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