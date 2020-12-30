اقليم زحلة الكتائبي: التردي الأمني مردّه الى فشل المنظومة الحاكمة

صدر عن اقليم زحلة الكتائبي البيان التالي:أولاً- إن التردي الأمني الذي يعيشه لبنان عموماً والبقاع وزحلة خصوصاً مردّه الى فشل المنظومة الحاكمة على المستويات كافة في أداء أبسط واجباتها، والتعويض عن ذلك بمحاولة مقصودة الى جرّ اللبنانيين الى منطق التشنج الطائفي والمذهبي لضرب محاولات التغيير العابر للطوائف والمناطق.ثانياً- إن الردّ الأكبر على هذه المحاولات هو التمسّك بالنضال السلمي الديمقراطي للتغيير، والتحلّي بالوعي والحذر الكافيين لمنع سعاة الفتنة الى التعمية على اولوية التغيير باسم الأمن وموجباته.ثالثاً- دور الجيش اللبناني مصيري اليوم في بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، وحماية حياة اللبنانيين وارزاقهم، ومعالجة تفلّت السلاح وضبط الأمن في البقاع وسائر لبنان.