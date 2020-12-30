قوى الأمن تحذر "طايشة بس بتصيب"

بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وما يرافقه من احتفالات. تُطلق #قوى_الامن الداخلي هاشتاغ #طايشة_بس_بتصيب من ضمن حملة للتحذير والتوعية من مخاطر اطلاق النار العشوائي وما يمكن أن ينتج عنه من إصابات وضحايا. pic.twitter.com/aUO30dWxPi
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 30, 2020
بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وما يرافقه من احتفالات. تُطلق #قوى_الامن الداخلي هاشتاغ #طايشة_بس_بتصيب من ضمن حملة للتحذير والتوعية من مخاطر اطلاق النار العشوائي وما يمكن أن ينتج عنه من إصابات وضحايا. pic.twitter.com/aUO30dWxPi