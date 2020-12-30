حظر استخدام الدراجات النارية على الكورنيش البحري في الميناء... إليكم التفاصيل

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بحظر استخدام الدراجات النارية على الكورنيش البحري في مدينة الميناء، وذلك حفاظا على السلامة العامة والمرفق العام.



وجاء في نص القرار:



"المادة الاولى: يمنع منعا باتا السير بالدراجات النارية على كورنيش الميناء البحري ابتداء من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، وذلك بسبب ازدياد حالات السرقة واعمال الرذيلة ضمن نطاق بلدية الميناء.



المادة الثانية: يكلف عناصر شرطة بلدية الميناء وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ مضمون هذا القرار.



المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".