لبنان

بري اتصل برباب الصدر معزيا بوفاة شقيقتها

Lebanon 24
30-12-2020 | 17:08
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 أجرى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالا هاتفيا بالسيدة رباب الصدر شرف الدين، معزيا بوفاة شقيقتها شقيقة الامام السيد موسى الصدر السيدة منصورة السيد صدر الدين الصدر.
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