رقم قياسي جديد.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان!

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار "103 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، و60 حالة شفاء. وتوزعت الإصابات الجديدة على القرى والبلدات التالية:



الحيصة 12، القبيات 7، حلبا 6، منيارة 7، رحبة 7، ببنين 5، القريات 5، برقايل 4، الزواريب 3، جبرايل 3، حبشيت 2، هيتلا 2، مشحا 2، الشيخ محمد 2، خريبة الجندي 2، بيت ملات 2، وادي خالد، بيت ملات.



وإصابة واحدة في بلدات: بزال، عين الذهب، السويسة، الجديدة، عندقت، وادي الجاموس، ذوق الحصنية، مجدلا، مشمش، حرار، العبودية، عكار العتيقة، كفر حرة، تلعباس الغربي، بيت الحوش، الدوسة، عرقا، شدرا، النفيسة، قبعيت، بيت يونس، القليعات، تلحميرة، تلبيرة، الشقدوف، ضهر القنبر، منجز، قنية، تلحياة، السنديانة".



وأشار الى أن "عدد المصابين المسجلين في عكار بلغ منذ بدء الازمة 4561، والحالات الايجابية قيد المعالجة 869، وحالات الحجر المنزلي 1009 قيد المراقبة والمتابعة. كما بلغ اجمالي حالات الشفاء 3618، واستقر اجمالي عدد الوفيات على 74 حالة".

وأعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة حيث أجرت فحص "PCR" وأتت النتيجة إيجابية، وهي تلتزم الحجر المنزلي"، مؤكدة انها "تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوصات ال PCR".



كما طلبت من الأشخاص المخالطين معها خلال الأسبوع الماضي التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشارت لجنة الطوارئ الى أن" جميع الإجراءات التي تتخذها هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما وأهالي البلدة"، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع "التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515".

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بقرزلا في بيان عن تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا لسيدة من البلدة. وطلبت من كل مخالطيها حجر أنفسهم، مجددة الدعوة الى الأهالي بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة، إضافة الى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.

من حهتها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 32 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي :





أنفه:4

بدبا:2

كفرحاتا:1

بتعبورة:1

كفرحزير:2

كفرعقا:5

كوسبا:1

المجدل:1

داربعشتار:2

زكرون:1

دده:4

بصرما:1

أميون:4

عفصديق:1

قيد التحقق:2



وأعلنت بلدية منجز في بيان، تسجيل "اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد ابناء البلدة، وهو الان قيد الحجر المنزلي الإلزامي في البلدة ".

بدورها، أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، في بيان، تسجيل 10 حالات جديدة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، كما يلي:



حالات جديدة: 3 الصوانة - 2 ديرسريان - 2 ميس الجبل - 1 دبين - 1 كفركلا - 1 الخيام

حالات وافدة: لا يوجد

حالات الشفاء : خمسة حالات: 2 الصوانة - 2 كفركلا - 1 الخيام

حالات الوفاة: لا يوجد.



واشارت الى ان "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 968 إصابة و 737 حالة شفاء و 28 حالة وفاة. وانه يوجد حاليا قيد المتابعة 174 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 167 منهم قيد الحجر المنزلي و 7 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

كما أعلنت بلدية كوسبا في بيان، " تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهي تلتزم الحجر المنزلي. وطلبت البلدية من جميع المخالطين" التزام الحجر المنزلي"، معلنة عن " شفاء اصابة من الفيروس بعد انهاء فترة الحجر الصحي".

من جهتها، أعلنت بلدية بنعفول في بيان، تسجيل4 اصابات جديدة بفيروس كورونا". وطلبت من "جميع المخالطين لهم التواصل مع لجنة الطوراىء في البلدة لإجراء ما يلزم".



و أعلنت بلدية كفرعقا في بيان ،"تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدة وابنتها في البلدة. وطلبت البلدية من كل من خالطهما اجراء الفحوصات المطلوبة".

كما ناشدت المواطنين "ضرورة التزام تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار الكورونا".

