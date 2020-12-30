هذا ما أوضحه بنك الاعتماد عن حقيقة وجود حسابات باسم مؤسسة القرض الحسن لديه!

أكد "بنك الاعتماد اللبناني" في بيان، أن "الإشاعات المتداولة عن وجود حسابات باسم مؤسسة القرض الحسن لدى المصرف هي عارية من الصحة والهدف منها المساس بشفافية المصرف".

ودعا "وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والمهنية قبل نشر أي خبر من هذا النوع".