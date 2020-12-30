لبنان

هذا ما أوضحه بنك الاعتماد عن حقيقة وجود حسابات باسم مؤسسة القرض الحسن لديه!

Lebanon 24
30-12-2020 | 17:50
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 أكد "بنك الاعتماد اللبناني" في بيان، أن "الإشاعات المتداولة عن وجود حسابات باسم مؤسسة القرض الحسن لدى المصرف هي عارية من الصحة والهدف منها المساس بشفافية المصرف".


ودعا "وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والمهنية قبل نشر أي خبر من هذا النوع".
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بنك الاعتماد اللبناني

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