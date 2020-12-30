لبنان

وزارة الطاقة حددت سعر تعرفة المولدات الخاصة لكانون الاول

Lebanon 24
30-12-2020 | 17:54
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 أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الاول هو التالي: 633 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 633 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 633 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 633 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الاول البالغ 17129 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها".

وأشارت الى أن "هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

ولفتت الى أنه "تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة".

كما أعلنت الوزارة أنها "أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة كانون الاول 2020 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".
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