وفاة سوريين دهسا على اوتوستراد شكا

توفى السوريان م. م. ي وشقيقته ح. م. ي. بعدما صدمتهما سيارة شوفروليه - كامارو يقودها اللبناني ب. م. خلال اجتيازهما المسلك الغربي للاوتوستراد في شكا، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة. وعلى الفور، حضرت الأجهزة الامنية إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة مع السائق لمعرفة تفاصيل الحادث. وعملت العناصر المختصة على نقل الجثتين إلى المستشفى.