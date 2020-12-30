في بكفيا... جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس

تم العثور على جثة الشاب ج. ح. ب (28 عاما) في حرش النعص ببكفيا (المتن الشمالي) مصابا بطلق ناري في الرأس. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.