تفاصيل جولة رئيس الأركان في جب جنين وعيتا الفخار...

تفقد رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم، قبل ظهر اليوم، قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين، حيث استمع إلى "إيجاز حول المهام التي يضطلع بها اللواء في حفظ الأمن وتوقيف المطلوبين ضمن قطاعه.

ثم انتقل إلى قيادة فوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبله لضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومنع أعمال التهريب والتسلل.

واعتبر، خلال لقائه الضباط والعسكريين، أن "الجيش هو خط الدفاع الأول في وجه العدو الإسرائيلي الطامع بالثروات الوطنية والإرهاب الذي يتحيَّن كل فرصة لاستهداف المدنيين الآمنين، محاولا ضرب الاستقرار الأمني في البلاد".

كما أكد أن "الأحداث التي يمر بها لبنان تتطلب من العسكريين التحلي باليقظة والوعي والمسؤولية والالتزام والبقاء على الجهوزية التامة، التي لا تكتمل إلا بالمواظبة على التدريب لبلوغ أعلى المستويات"، وقال: "أنتم ضمير الوطن وقبضة الجيش في صون البلاد وسيادتها".

وهنأ "العسكريين واللبنانيين عموما في عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية".