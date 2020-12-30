لبنان

مصادرة غالونات من البنزين ومفرقعات نارية داخل محلين في طريق الجديدة ورأس النبع... (صور)

Lebanon 24
30-12-2020 | 19:48
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه "تنفيذا للبلاغ الصادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود لجهة منع تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية لدى الشركات الخاصة والأفراد لأهداف مختلفة في الطوابق السفلية والأرضية ضمن المباني، قامت فرقة من فوج اطفاء مدينة بيروت بالكشف على محل لبيع الاقمشة والملبوسات في منطقة طريق الجديدة - شارع الحرش، حيث تبين لها أن صاحبه عمد الى تخزين حوالى 9 غالونات (سعة 10 و20 ليترا) تحتوي على مادة البنزين داخل غرفة تستعمل كمستودع داخل المحل المذكور وتشكل خطرا على السلامة العامة وسلامة الجوار في مخالفة واضحة وصريحة لبلاغ المحافظ عبود بمنع تخزين أي كمية من مادة البنزين في المحلات أو المستودعات ضمن المباني لأي سبب. وعلى الفور، تمت مصادرة الكمية الموجودة ونقلها إلى مكان آمن لإجراء المقتضى القانوني".


ولفتت إلى أن "فرقة الإطفاء كانت كشفت، في وقت سابق، على إحدى المؤسسات التجارية التي تعنى بتجارة المفرقعات النارية في منطقة رأس النبع، وتبين أنها تقوم بتخزين كمية من المفرقعات النارية بطريقة غير قانونية في إحدى الغرف داخل المؤسسة، وهي تشكل خطرا على السلامة العامة. وعلى الفور، تم ضبط تلك المواد ومصادرتها ونقلها إلى مكان آمن لإجراء المقتضى القانوني".
 
 
 
 
 
 
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