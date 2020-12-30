الخلفية إستفزازية.. إشكال وإصابة شخص بطلق ناري في طرابلس!

وقع شكال فردي على خلفيات استفزازية بين المدعو "م.م" و "خ.ع.م" في محلة ساحة النجمة طرابلس بالقرب من مطعم الليسة، حيث اقدم الاخير على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه "م.م" واصابته في قدمه.



وقد نقل المصاب إلى مستشفى الاسلامي للعلاج وقد فر مطلق النار الى جهه مجهولة والعمل جاري على تعقب مطلق النار من قبل القوى الامنية الذي فر إلى جهه مجهولة تمهيداً لتوقيفه.