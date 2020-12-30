مرفأ بيروت و"التفجير الصاعق عبر ريموت كونترول"..ما الحقيقة؟

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البيان الآتي:نقلت بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى الرئيس دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول.يؤكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، وهذا الأمر رهن التحقيقات التي يفترض ان تحدد كيفية حصول الانفجار.