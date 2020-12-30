هل سيقفل البلد مع بداية العام الجديد؟

أفادت مصادر اللجنة الفنية لكورونا في حديث لقناة الـ"LBCI" بأنّ "هناك ارتفاع جنوني بعدد الاصابات بكورونا، والعدد متوقع أن يتضاعف بعد حفلات وتجمعات عيد رأس السنة".



وأضافت أنّ "لا قرار بالاقفال لا قبل العيد ولا في أول السنة. ولكن اذا استهتر المواطنون ولم يلتزموا بإجراءات الوقاية فنحن مقبلون على كارثة صحية قد تفرض على الجميع قرار الاقفال".