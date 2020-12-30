لبنان

الحريري يعلق على انفجار مطار عدن: عمل إرهابي يستهدف إتفاق الرياض والأمن

Lebanon 24
30-12-2020 | 20:45
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غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبلر تويتر قائلاً: "الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن لحظة وصول اعضاء الحكومة اليمنية مدان بشدة وهو عمل ارهابي يستهدف في ما يستهدف اتفاق الرياض والأمن في منطقة الخليج واليمن".
 
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سعد الحريري

انفجار مطار عدن

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