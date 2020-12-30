الحريري يعلق على انفجار مطار عدن: عمل إرهابي يستهدف إتفاق الرياض والأمن

غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبلر تويتر قائلاً: "الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن لحظة وصول اعضاء الحكومة اليمنية مدان بشدة وهو عمل ارهابي يستهدف في ما يستهدف اتفاق الرياض والأمن في منطقة الخليج واليمن".