حركة لبنان الشباب: لبنان سيبقى حراً ومستقلاً

وزعت "حركة لبنان الشباب" الهدايا على الأطفال بمناسبة الأعياد، خلال احتفالها السنوي الذي أقامته في مقرها المركزي ببحمدون المحطة، بحضور رئيس الحركة وديع حنا ونائبه رئيس بلدية عين الجديدة إيلي متى، رئيس بلدية دير الحرف إيلي أبي جودة والأمين العام روبير بجاني وعدد من الأعضاء.وألقى حنا كلمة شدد فيها على أن "لبنان سيبقى سيدا، حرا، ومستقلا، رغم كل الأخطار والظروف الحالية". وطالب ب"إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، داعيا "وزارة التربية إلى التواصل مع الجامعات والطلاب لإيجاد الحل المناسب في ما يتعلق بالاقساط الجامعية".