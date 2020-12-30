مناورة للكتيبة الإيطالية والجيش بعنوان المنطقة الخضراء 2020

نفذت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار "اليونيفيل"، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبمشاركته، مناورة في منطقة التدريب بالشواكير في مدينة صور، تحت شعار "المنطقة الخضراء 2020"، تحاكي تدخلا طارئا بيئيا بسبب اندلاع حريق مع احتمال انتشار التلوث في المنطقة.وتحدث قائد القطاع الغربي العميد أندريا دي ستازيو فنوه ب"مستوى التدريب والعمل البيني المشترك ما بين الوحدات المختلفة المشاركة بشكل عام وخصوصا ما بين وحدات اليونيفيل والجيش اللبناني"، وقال: "إن إيطاليا هي إحدى الدول الأكثر مساهمة في تطوير القدرات العملياتية للجيش اللبناني".